Chay Suede muda visual para a novela 'Mania de Você': 'Chaybelinho'

Chay Suede, que será um dos protagonistas da nova novela das nove da Globo,, com estreia em 9 de setembro, surpreendeu seus fãs ao revelar uma mudança em seu visual. O ator alongou os cabelos para dar vida ao seu novo personagem, Mavi. A transformação foi compartilhada nas redes sociais na segunda-feira, 12, onde ele exibiu o novo look e apelidou de "Chaybelinho".

No segundo trabalho com o autor João Emanuel Carneiro, Chay Suede interpretará Mavi, um hacker carismático, amoral e ambicioso. Desde cedo, o personagem flerta com a marginalidade, mas vê sua vida mudar ao começar a trabalhar na empresa de cibersegurança de Molina, papel de Rodrigo Lombardi.

A trama se complica quando Mavi se vê dividido entre o amor e o poder, criando um vilão complexo que promete prender a atenção do público.

Mavi é filho de Mércia, interpretada por Adriana Esteves, mas tem pouco contato com a mãe. Ele acredita que Nahum, papel de Ângelo Antônio, que o criou, seja seu pai biológico.

A relação distante com a mãe e a falta de respostas sobre suas origens são elementos que influenciam a personalidade do personagem. Além disso, Mavi é apaixonado por Viola, vivida por Gabz, desde o momento em que a viu pela primeira vez. Determinado a conquistar o coração da jovem, ele vai manipular o que estiver seu redor.