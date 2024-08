Traficantes sequestram ônibus e fazem barricada após morte de chefão do CV

Uma operação da Polícia Militar no Complexo do Chapadão, na Zona Norte, na manhã desta quarta-feira (14), resultou na morte de Washington da Costa Oliveira, conhecido como 'W' ou 'Charlote', apontado como um dos chefes do Comando Vermelho. Durante a operação, outros quatro criminosos foram presos, e um fuzil e três pistolas foram apreendidos.



Em represália à morte do líder, traficantes ordenaram o sequestro de nove ônibus, que foram usados para bloquear vias na região. Em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, dois ônibus intermunicipais foram incendiados, mas a PM ainda não confirmou a conexão entre os incidentes. Até agora, três dos nove ônibus sequestrados foram liberados, enquanto os outros seis permanecem sob controle dos traficantes.



A operação policial tinha como objetivo reprimir o roubo de veículos na Avenida Brasil e nos principais acessos à comunidade. Como resposta, o policiamento foi reforçado na região do Chapadão e em Belford Roxo.



Os incidentes também impactaram serviços públicos. A Clínica da Família Raimundo Alves Nascimento, localizada na Pavuna, suspendeu temporariamente suas atividades por segurança. No entanto, a Clínica da Família Manoel Fernandes de Araújo mantém o atendimento, exceto por visitas domiciliares. As escolas municipais na região do Chapadão e nas áreas de Pavuna e Anchieta não foram afetadas, mas três unidades dos Centros Integrados de Educação Pública (Ciep) estão fechadas nesta tarde.



Na terça-feira (13), outro ônibus havia sido sequestrado e usado como barricada para impedir a entrada da polícia nas comunidades Cinco Bocas e Pica Pau, em Brás de Pina, e Cidade Alta, em Cordovil, também na Zona Norte.