Carioca registra corrida de Garçons no Centro do Rio e brinca com o "jeito aleatório" da cidade

Na segunda-feira (12), a carioca Amanda Carvalho se deparou com uma cena diferente na região da Cinelândia, no Centro do Rio de Janeiro: uma animada corrida de garçons. Decidida a registrar o momento, ela gravou o evento tradicional promovido pelo Sindicato dos Garçons, Barmen e Maitres do Estado (Sigabam) e publicou o vídeo no seu perfil do TikTok, alcançando mais de 100 mil visualizações.

"Coisas aleatórias do Rio de Janeiro: 9h da manhã você está indo trabalhar quando de repente se depara com uma corrida de garçom”, brincou a jovem sobre o jeito próprio da cidade. O post divertiu os internautas. “Eu amo meu país RJ”, disse uma seguidora. “O dia mais calmo do Rio de Janeiro”, comentou outro.

Veja o vídeo: