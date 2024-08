Assunção de Nossa Senhora: Um dos dogmas marianos da fé católica, que afirma que a Virgem Maria, ao término de sua vida terrena, foi elevada de corpo e alma à glória celestial. Um dos relatos é encontrado na 'Dormição de Maria', que narra a glorificação de Maria. Ele ressoa com a crença em sua Assunção e influenciou a devoção cristã. Ao longo dos anos, as reflexões teológicas apontam para a harmonia da vida terrena de Maria com a sua singular dignidade como Mãe de Deus.