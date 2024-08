Eu e os moradores de Sepetiba estamos reclamando da situação no Colégio Brizolão, na Avenida José Fernandes. A desordem é evidente, com adolescentes brigando na frente da escola e faltando com respeito aos moradores, usando palavrões na rua. A direção não parece conseguir controlar a situação, e isso está gerando preocupação para todos na comunidade.