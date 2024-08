Pedimos ajuda na estação do metrô de Colégio. O bicicletário da estação não tem vagas suficientes, especialmente pela manhã, quando muitos clientes chegam para pegar o metrô. Como as vagas rapidamente se esgotam, os ciclistas acabam trancando suas bicicletas nos postes do lado de fora, mas essas bicicletas estão sendo furtadas. O bicicletário está enferrujado e as estruturas estão se soltando do chão.