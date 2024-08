W acabou rodando no X

A operação do 41º BPM (Irajá) teve como objetivo reprimir o roubo de veículos na Avenida Brasil e nos principais acessos à comunidade. Coincidentemente, a ação ocorreu no momento em que Washington da Costa Oliveira, o W ou Charlotte, chegava ao Chapadão. Com isso, houve troca de tiros repentina e o criminoso foi morto.

O tiroteio ocorreu próximo ao cruzamento da Estrada do Camboatá com as Ruas Javatá e Tapuamas. Curiosamente, moradores chamam esse ponto de Praça do X, pois as três vias se cruzam nesse formato da letra.

Ainda de acordo com a PM, a operação terminou com outros quatro criminosos na altura da Rua Justino Martins, naquele bairro. Com eles, um fuzil e três pistolas foram apreendidos. Os presos e os materiais recolhidos foram encaminhados à 39ª DP (Pavuna), onde o caso foi registrado.