Vídeo: Idosa de 61 anos viraliza com treinos de crossfit

A pernambucana Marluce Severina dos Santos, de 61 anos, ficou famosa na internet por compartilhar a rotina de treinos diários na academia. Somando mais de 900 mil seguidores nas redes sociais, a ‘irmã do Cross’, como é conhecida na web, produz conteúdo fitness sobre exercícios de crossfit e dicas de saúde, o que inspira jovens e adultos a se manter ativos. “Foi preciso uma questão de saúde para que eu entendesse que não movimentar o meu corpo também era parte do problema”, comentou a influenciadora, que chegou a pesar 100kg antes de começar as atividades físicas. Recentemente, Marluce realizou um treino com o renomado fisiculturista Julio Balestrin, que ficou impressionado com a força da pernambucana. "Você sabia que a senhora pode ser uma campeã em levantamento de peso?", questionou Balestrin, arrancando um sorriso da atleta.