Colegas foram acompanhar perícia

Após o crime, agentes da Polícia Federal estiveram no local do crime e acompanharam o trabalho da perícia no local da Polícia Civil. Em nota, o Sindicato Servidores Departamento Polícia Federal Estado do Rio (SSDPFRJ), informou que Sérgio trabalhava na Delegacia Institucional da PF (Delinst).

"O sindicato se solidariza com familiares e amigos neste momento de dor e cobrará das autoridades competentes a elucidação dos fatos e a punição rigorosa dos autores", disse o órgão em comunicado.

Vizinhos e amigos descreveram o policial como uma pessoa dedicada à carreira e querido pela vizinhança do condomínio onde morava. O sepultamento do agente deve ocorrer ainda hoje.