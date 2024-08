Invasão para formar 'Cinturão Vermelho'

O criminoso Washington da Costa Oliveira chegava ao Chapadão para participar de uma reunião de traficantes do Comando Vermelho, com objetivo de invadir o Complexo da Pedreira, dominado pela facção rival Terceiro Comando Puro (TCP). Os dois complexos são separados pela estação de trem de Costa Barros, bastando atravessar a linha férrea para sair de um e entrar no outro.

Essa proximidade faz com que a região seja alvo de constantes confrontos criminosos, pois o CV tenta a todo momento invadir e tomar o controle da Pedreira e do Morro do Chaves, o que daria ao grupo comando absoluto da criminalidade na região, uma vez que a quadrilha já domina comunidades vizinhas, como Proença Rosa e Mangueirinha, em Honório Gurgel e formaria uma espécie de 'Cinturão Vermelho' do tráfico na Zona Norte.

W ou Charlotte seria um dos responsáveis por essa nova tentativa, junto com aliados do Complexo da Penha.