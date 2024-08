A quadra da Portela, em Madureira, vai abrir as portas à cultura com a sua tradicional festa literária, pela primeira vez celebrada em agosto. A quarta edição da "FliPortela", que acontece hoje e amanhã, vai homenagear dois históricos baluartes: Monarco (1933-2021) e Candeia (1935-1978). Com o tema "Territórios", a programação vai contar com feira de livros, oficinas, atrações musicais e diversas rodas de samba. A entrada é gratuita.