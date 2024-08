Ex-paquitas aparecem juntas em foto, mas ausências chamam atenção nas redes sociais

Um encontro de ex-paquitas chamou atenção da web nesta quinta-feira (15), depois que Andréa Veiga, uma das primeiras ajudantes de palco da apresentadora Xuxa, compartilhou uma imagem em que aparecem várias delas de diversas gerações. A questão apontada foi a ausência de duas delas nas imagens: Letícia Spiller e Andrea Sorvetão.

A imagem foi um registro do encontro das ex-assistentes de palco para o documentário Para Sempre Tão Bom, do Globoplay, que está previsto para estrear em setembro e contará um pouco da história das meninas que ajudavam Xuxa. "Vamos chegar para causar! Aguardem o nosso DOC! Bastidores de uma época", escreveu Andréia na publicação.

Alguns seguidores da ex-paquita e usuários da rede social perceberam as ausências e fizeram comentários chamando a atenção para isso. "Independente de qualquer coisa... a Andrea Sorvetão merecia estar nesse documentário. Ela foi muito importante e especial na época das paquitas", comentou uma pessoa.

Andrea Veiga se irritou com alguns comentários e chegou a responder. De acordo com ela, Letícia e Sorvetão participam do documentário, apesar de não estarem na foto. "Larga de ser mala! Elas estão no doc! Também estão faltando outras, você não vai falar não?", disse Andréa em resposta a um dos usuários.