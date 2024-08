Incêndio em ônibus interdita parte da Avenida Brasil

Um ônibus de dois andares da Viação Nova Itapemirim pegou fogo na tarde desta sexta-feira (16) na Avenida Brasil, altura de Bonsucesso, próximo à Linha Amarela, sentido Centro do Rio.



Equipes dos quartéis de Ramos e Penha do Corpo de Bombeiros atuam na ocorrência, que começou por volta das 13h22, segundo o Centro de Operações Rio (COR). O fogo deixou o trânsito congestionado e a pista central precisou ser interditada, sendo liberada às 13h42.



A faixa exclusiva do BRT foi liberada, mas a faixa seletiva segue fechada no trecho. Imagens nas redes sociais mostram o coletivo em chamas. Equipes da CET-Rio estão no local e o trânsito está sendo desviado pela pista lateral.



Não há informações sobre feridos.