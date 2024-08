Um suspeito morre e idosa é atropelada durante perseguição policial

Um criminoso morreu e outro foi preso na manhã desta sexta-feira (16) após troca de tiros com PMs terminar em acidente no bairro Jardim Primavera, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense.



Antes de colidir o carro roubado contra um poste, os bandidos atropelaram uma idosa de 68 anos na Avenida Visconde de Itaúna. A vítima, Edna A. da Silva, foi socorrida com ferimentos pelo corpo e levada para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Saracuruna. Seu estado de saúde ainda é desconhecido.



A PM informou que uma equipe do 15º BPM (Duque de Caxias) foi acionada para ocorrência de roubo de cargas na região. A ação foi presenciada por um policial de folga que reagiu ao assalto e disparou contra os criminosos. Os bandidos fugiram do local e, durante a fuga, foram localizados por duas motopatrulhas enviadas para o local. Houve troca de tiros e os bandidos acabaram colidindo contra um poste.



Uma idosa que estava na calçada no momento do acidente acabou sendo atropelada. Dentro do carro, os policiais encontraram os dois bandidos e um revólver calibre 38. Um deles foi baleado e morreu no local.



Imagens de câmera de segurança instalada em posto de combustíveis na frente do local flagrou o acidente. No registro, é possível ver o carro de carga subir a calçada e atropelar a idosa antes de colidir contra o poste. Em seguida, os PMs chegam em duas motos, um dos policiais chega a cair.



Após se levantar, o policial aponta a arma para o suspeito que consegue correr, mas acaba preso na sequência.



Um dos criminosos foi baleado durante a fuga e não resistiu aos ferimentos. O carro roubado, o revólver e o suspeito preso foram levados para a 60ª DP (Campos Elíseos), onde o caso foi registrado.