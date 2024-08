Eliana vai ao 'Mais Você' e questiona Ana Maria se existe algo melhor que sexo

Ana Maria Braga entrevistou Eliana no programadesta sexta-feira, 16. As duas apresentadoras conversaram sobre a estreia da convidada no, amizade e sexo.

Eliana questionou Ana Maria se existia algo melhor que sexo, o que a apresentadora negou, fazendo a colega cair na risada.

"Eu já gosto de um edredom, um filminho, um chocolatinho. Tudo o que leva à comunhão, que é mais que o prazer, que o deleite.

As duas também falaram de Hebe Camargo, apresentadora brasileira que morreu aos 83 anos, em 2012. Durante o programa, a convidada mostrou fotos das três juntas.

"A gente tem saudade, né? Uma pena ela não está aqui. Tem gente que a gente queria saber viva, porque a gente pensa nela e, mesmo pelo que não esteja perto da gente, mesmo que não veja, a gente sabe que ela existe. E, sabendo que ela existe, ela está perto da gente", disse Ana Maria.

"Hebinha, um beijo!", disseram as duas enquanto choravam.