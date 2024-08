Linha 4-Amarela do Metrô funcionará de maneira parcial no fim de semana

A Linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo funcionará de forma parcial neste sábado, 17, e no domingo, 18, com circulação normal apenas entre as estações Paulista e Vila Sônia. Segundo a ViaQuatro, concessionária responsável pela linha, os ônibus Paese estarão disponíveis para as estações Paulista - Pernambucanas, Higienópolis - Mackenzie e República.

Esse funcionamento parcial ocorre por causa das obras da Linha 6 - Laranja do Metrô, prevista para funcionar entre as estações São Joaquim e a futura estação Brasilândia a partir de 2026, segundo o governo estadual.

Quem pega o trem na Vila Sônia pode ir até a Estação Paulista. Da Paulista à Luz, o trajeto deverá ser feito via ônibus do Paese.