PM mata motociclista com tiro na cabeça em Nova Iguaçu

Gabriel Pereira dos Santos, de 24 anos, foi atingido na cabeça durante uma abordagem do Segurança Presente Miguel Couto, nesta sexta-feira (16), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.



De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava realizando manobras perigosas na Estrada Federal de Tinguá quando foi atingida. O policial que disparou o tiro alegou que percebeu que Gabriel poderia lançar a moto contra ele.



Gabriel foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Municipal da Posse. A corregedoria da PM abriu uma investigação e descredenciou o policial do programa Segurança Presente.



A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso. Os agentes da especializada estiveram no local e recolheram a arma do policial para análise. As câmeras usadas pelos agentes também serão analisadas.