Funcionárias da creche Apóstolo São Pedro, em Cavalcanti, enfrentam represálias do padre após questionarem atrasos salariais e condutas inadequadas, reportadas à empresa Mitra. Em resposta, o padre ameaçou demissões e cortou benefícios como café da manhã e almoço, apesar de tais práticas serem comuns em outras creches conveniadas. As funcionárias sofrem com a falta de ação da Mitra diante dessas retaliações.