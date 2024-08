Alckmin, Dória e Trabuco destacam trajetória de Silvio Santos

A morte do apresentador e empresário Silvio Santos na manhã deste sábado, 17, continua gerando comoção entre políticos e empresários.

Em seu perfil no X, antigo Twitter, o vice-presidente Geraldo Alckmin destacou a trajetória de comunicador de Silvio Santos, um dos mais reconhecidos apresentadores da televisão brasileira. "Hoje o Brasil não perdeu apenas um de seus maiores comunicadores, mas 'alguém de casa': de todas as casas", disse ele.

O ex-governador do Estado de São Paulo João Dória Júnior divulgou nota na qual manifesta "profunda tristeza" com a notícia e destaca a importância de Santos para a televisão brasileira. "Sua habilidade em conectar-se com as pessoas fizeram dele uma figura admirada por gerações".

Em nota, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, destacou que o apresentador foi um ícone da televisão brasileira e uma personalidade que marcou gerações. "Sua contribuição para a comunicação e entretenimento do nosso País será lembrada para sempre".

A atuação do apresentador tanto na comunicação, quanto na atuação empresarial, foi lembrada também pelo presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi. "No mundo dos negócios, ele demonstrou um talento igualmente grandioso, erguendo um verdadeiro império de empresas com atuação diversificada, lideradas pelo Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT. Com seu sorriso marcante e bom humor permanente, estará para sempre no coração da população brasileira".

Já o presidente do Bradesco, Marcelo Noronha, ressaltou que Silvio Santos era brilhante como homem de negócios e de televisão, e salientou que ele "escalou todos os degraus do sucesso, começando como vendedor nas ruas até a construção do SBT, um dos mais importantes grupos de comunicação do País".