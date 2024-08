Morre Silvio Santos: além de 'A Pipa do Vovô', relembre as marchinhas e músicas do apresentador

Silvio Santos, que morreu neste sábado, 17, aos 93 anos, teve uma carreira musical de destaque. O lendário apresentador gravou cerca de 135 músicas, espalhadas por 4 LPs ().

Além disso, seus registros estiveram presentes em várias coletâneas carnavalescas e se alastraram pela cultura nacional.

A marchinha bem humorada A Pipa do Vovô, composta por Manoel Ferreira e Ruth Amaral, foi um estouro na década de 1980 com o refrão "a pipa do vovô não sobe mais, apesar de fazer muita força, o vovô foi passado pra trás".

Silvio também emprestou a voz para o sucesso Transplante Corinthiano ("doutor, eu não me engano..."), composta em 1968 por Manoel Ferreira, Ruth Amaral e Gentil Junior.

SBT Folia 2014 - Silvinho canta "A Pipa do Vovô"

Transplante Corinthiano - Marchinha de carnaval (Doutor, eu não me engano)

Silvio Santos e Suas Colegas de Trabalho - 1974 - Álbum completo

Show de Alegria