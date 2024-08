Na Rua Frederico Lima, nº 38, em Madureira, Zona Norte, há um vazamento de água potável na calçada, próximo à lateral do supermercado Unidos. Solicito que a Águas do Rio tome providências urgentes para reparar o vazamento e evitar desperdício de água, além de possíveis danos à via e riscos para os pedestres. Quanto mais rápido a empresa vier, melhor.