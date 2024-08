No Metrô da Pavuna, é quase impossível subir ou descer as escadas devido à presença de inúmeros camelôs. A outra saída do metrô é fechada a partir das 13h, deixando os passageiros sem opções e gerando confusão diariamente. Apesar dos problemas, nenhuma medida tem sido tomada para resolver a situação. Pedimos ao MetrôRio que verifique essa situação.