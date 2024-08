Sonho da Vintém virou realidade

A Unidos de Padre Miguel realizou o sonho de ocupar o barracão da Cidade do Samba, após o título da Série Ouro em 2024, e agora trabalha para fazer história em sua estreia no Grupo Especial em 2025. É a primeira vez que desfilará na elite da folia, no modelo adotado pela Liesa (desde 1984), já que a escola esteve no principal grupo, mas na década de 1970. Para pisar forte na Sapucaí o trabalho do Boi Vermelho da Vila Vintém começou do zero, ou seja, sem reaproveitar nada, construindo seus carros alegóricos com o máximo de cuidado possível.

"Nossa produção é do zero. Começamos os chassis da base, o início foi no abre-alas e assim vamos para os próximos carros. Tudo aqui é novo. A estrutura que a Unidos de Padre Miguel vai levar para Avenida é nova, com muito cuidado na manutenção, inclusive, com pneus novos e abrindo os chassis para sustentar a demanda das novas bases das alegorias", contou Alessandro Cobra, diretor de barracão.

Ao lado da filha, Lara Mara, Cícero Costa, comanda a direção de carnaval da Unidos de Padre Miguel, e ao site Carnavalesco explicou o sentimento de dever cumprido pelo título da Série Ouro, a chegada ao Especial e o momento de entrar na Cidade do Samba.

"Mexeu muito comigo pisar na Cidade do Samba. Já ouvi tantos xingamentos, quando a gente não ganhava, o diretor de carnaval era o primeiro que levava pancada e eu me cobrava muito. Me isolava, fica triste e depois recomeçava. Me dava mais força. Um dia a gente conseguiria ganhar e conseguimos. Eu respiro a Unidos de Padre Miguel. Era um sonho pessoal ver essa escola no Especial", afirmou.