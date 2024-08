santo do dia

Santa Helena

Helena, de origem plebeia e pagã, nasceu no século III, na Bitínia, na atual Turquia. Ela trabalhou como estalajadeira, e sua modéstia atraiu o oficial Constâncio Cloro, com quem se casou e teve o filho Constantino em 280. Quando Constâncio foi elevado a César, ele foi forçado a divorciar-se de Helena para casar-se com Teodora, enteada do imperador Maximiano. Após a ascensão de seu filho ao trono, foi honrada como Augusta. Dedicou-se a caridade e influenciou a conversão de Constantino ao cristianismo. Em 326, fez uma peregrinação à Terra Santa e descobriu a verdadeira Cruz de Cristo.