Enem dos Concursos: cariocas revelam dificuldades

A aplicação das provas no Concurso Nacional Unificado (CNU), conhecido como 'Enem dos Concursos', foi realizado ontem em dois turnos: pela manhã e à tarde. Ao todo, 2,1 milhões de pessoas se mobilizaram para participar dos exames em todo o país. O estado do Rio teve 274.160 inscritos no concurso, ficando atrás apenas do estado de São Paulo, com 288.123.

Ao todo, no Rio de Janeiro foram 402 locais de prova em todo o estado. Apenas na capital, foram criados 293 locais de aplicação de provas para atender a demanda. De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, os principais pontos de concentração dos candidatos no município foram os bairros de Bonsucesso, Maracanã, Tijuca, Centro, Botafogo e Gávea. A Prefeitura do Rio montou um esquema especial de trânsito ao longo do dia.

O MEIA HORA acompanhou a entrada dos participantes, na tarde de ontem, no campus da Universidade do Estado do Rio (Uerj), no Maracanã, na Zona Norte. Ansiosos para finalizar a etapa dos exames, os candidatos definiram o CNU como uma oportunidade de ter estabilidade financeira na vida.

A assistente administrativa Juliana Brito, de 30 anos, conta que fazer a prova foi cansativo, mas que conseguiu voltar em casa para almoçar antes de iniciar a segunda etapa. "A preparação foi tranquila. Alguns assuntos são familiares para mim, porque procuro a mesma área. Fiz um cursinho que foi suficiente para a minha preparação. Está sendo cansativo, mas pelo menos consegui voltar em casa", diz.