São João Eudes: Fundou a Congregação de Jesus e Maria e a Congregação de Nossa Senhora da Caridade do Bom Pastor. Ele introduziu pela primeira vez a festa pública do Sagrado Coração. Durante uma epidemia de peste na Normandia em 1627, dedicou-se ao cuidado dos doentes. Passou dez anos em missões evangelizadoras, destacando-se como confessor. Preocupado com as dificuldades enfrentadas por mulheres que buscavam se converter após deixar a prostituição, fundou uma casa de acolhimento.