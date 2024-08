Em SP, novo acesso da Marginal do Pinheiros ao Parque Bruno Covas é liberado

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) liberou a partir da manhã desta segunda-feira, 19, um novo acesso na pista expressa da Marginal do Pinheiros ao Parque Linear Bruno Covas e à Usina São Paulo (Traição).

"A medida integra mais uma etapa das obras de reconfiguração geométrica do local e tem como objetivo melhorar as condições de segurança e de fluidez no trânsito local", afirma a CET.

O novo acesso está na pista expressa da Marginal do Pinheiros no sentido Interlagos, faixa da direita, 600 metros após a Ponte Engenheiro Ary Torres.

Conforme a CET, com a abertura do novo acesso ao parque, as quatro faixas da pista expressa da Marginal Pinheiros ficam liberadas ao tráfego.

"Agentes vão monitorar e orientar o trânsito na região, visando manter as condições de fluidez e preservar a segurança dos usuários da via", acrescenta o órgão municipal.