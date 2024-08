Quatro mortos e três feridos após ataque de bandidos em Vila Isabel

Rio - Quatro pessoas foram mortas e outras três ficaram feridas em um ataque a tiros na Praça Barão de Drumond, em Vila Isabel, na Zona Norte, na noite de domingo (18). Segundo testemunhas, o crime ocorreu durante um evento familiar, com a presença de crianças. A polícia investiga as motivações do ataque, que pode estar relacionado à disputa de territórios entre facções criminosas.

Veja o vídeo:

Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver o desespero do público e as vítimas ensanguentadas. Relatos apontam que o tiroteio teria relação com a disputa de território entre traficantes rivais da região.

Tiros em vila Isabel agora à noite. pic.twitter.com/oXES6lIK7n — Pega Visão RJ (@PegaVisaoRjNews) August 19, 2024

De acordo com a Polícia Militar, Gabriel Pereira Candido, de 24 anos, e Pedro Henrique Pereira dos Santos, de 18, morreram no local. Pedro Henrique Barbosa da Conceição, também de 18 anos; e o adolescente T. M. L, de 17 anos, morreram no Hospital Pedro Ernesto, em Vila Isabel, e no Hospital Federal do Andaraí, respectivamente. De acordo com a Polícia Militar, Gabriel Pereira Candido, de 24 anos, e Pedro Henrique Pereira dos Santos, de 18, morreram no local. Pedro Henrique Barbosa da Conceição, também de 18 anos; e o adolescente T. M. L, de 17 anos, morreram no Hospital Pedro Ernesto, em Vila Isabel, e no Hospital Federal do Andaraí, respectivamente.

No Hospital do Andaraíestão internados Wallace de Oliveira Cláudio, de 35 anos, eDaniel Carvalho de Souza, 33, em estado grave. Juan Victor Pereiras tem quadro de saúde estável.



Os criminosos conseguiram fugir. Equipes do 6º BPM (Vila Isabel) reforçaram o policiamento no local e estiveram nas unidades de saúde. A Delegacia de Homicídios da Capital foi acionada para investigar o caso.

Dia posterior ao ataque



Na manhã desta segunda-feira (19) quem passava pelo local se deparava ainda com marcas de sangue e projéteis pelo chão. Segundo moradores, a praça é um ambiente familiar que reúne muitas crianças aos fins de semana.

A região de Vila Isabel, especialmente o Morro dos Macacos, vem sendo palco de uma constante guerra pelo controle territorial entre o Terceiro Comando Puro (TCP), que domina atualmente a comunidade, e o Comando Vermelho (CV). Desde o início desse ano, a região sofre com tentativas de invasões de traficantes do Morro São João, no Engenho Novo, controlado pelo CV.