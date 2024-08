Três mortos e 10 presos durante operação policial na Cidade de Deus

Uma operação da Polícia Militar (PM) realizada na manhã desta segunda-feira (19) na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio de Janeiro, resultou em três mortes e dez suspeitos presos. Ao todo, nove pessoas foram baleadas. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), as vítimas chegaram ao Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, sem vida.



Entre os feridos, está o casal Rodrigo Pinheiro de Carvalho Júnior, de 25 anos, e Liliane Brandão Rocha, 21. Eles foram baleados na virilha e na cabeça, respectivamente, quando saíam de um baile funk. Liliane está em estado grave, enquanto Rodrigo tem quadro estável.



Além da morte do casal, outras sete pessoas foram baleadas durante a operação. Três delas morreram, incluindo dois suspeitos que tentavam fugir dos policiais e foram atingidos em uma troca de tiros na Estrada do Gabinal, em Jacarepaguá.



Com os presos, a PM apreendeu sete fuzis, duas granadas e diversas drogas, ainda não contabilizadas.



A operação contou com a participação de agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) e do 2º Comando de Policiamento de Área (CPA), com o objetivo de "atingir diretamente a facção criminosa responsável pela maioria das disputas territoriais no espaço urbano do Rio", o Comando Vermelho (CV).



A Secretaria Municipal de Saúde informou que algumas unidades de saúde da região suspenderam o início do funcionamento devido à operação, como a Clínica da Família Lourival Francisco de Oliveira e o Centro Municipal de Saúde Hamilton Land.



A Secretaria Municipal de Educação informou que 11 unidades escolares na Cidade de Deus foram impactadas pela operação.