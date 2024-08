Briga de vizinhos termina com um morto em Nova Iguaçu

Rio - Alzimar da Silva Gomes, de 42 anos, foi morto a tiros durante uma briga com o vizinho, na noite de sábado (17), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo a família da vítima, a discussão teve início por causa de uma partida de futebol.

Os familiares disseram à polícia que o sobrinho da vítima estava jogando bola com os amigos na Rua da Nascente, no bairro Santa Rita, quando acertou a bola em um carro. O dono do veículo reclamou e começou a xingar o menino.

A criança retornou para casa e relatou a situação com o pai e o tio, que foram tirar satisfação com o vizinho. O dono do carro sacou uma arma e atirou em Alzimar.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso.