Baleado em São Gonçalo

A família de Rhuan Rodrigues Pereira, de 20 anos, denuncia que policiais militares atiraram contra o rapaz durante uma abordagem na madrugada de ontem, no bairro Porto do Rosa, em São Gonçalo. Segundo relatos, ele havia saído da festa de aniversário da mãe e seguia para um show de pagode com o primo, quando recebeu ordem de parada e foi baleado pelos agentes. Até o fechamento desta edição, a vítima estava internada em estado gravíssimo.

A PM alega que solicitou a parada do veículo na rua Heitor Rodrigues, que encostou próximo a um acesso à comunidade do Salgueiro. Ainda conforme a corporação, criminosos perceberam a abordagem e efetuaram disparos. Houve um confronto e Rhuan, que estava dentro do veículo, teria sido atingido.

A versão é refutada pela mãe do rapaz, Fernanda Rodrigues, de 43 anos. "Não houve confronto! Quando eles pediram para parar, ele parou e já vieram atirando. Ele saiu do carro, baleado, e mandaram ele deitar. Tinham duas meninas vindo atrás e presenciaram tudo, não existiu troca de tiros", disse.