Crianças e idosos no local

Ainda durante a manhã de ontem, quem passava pela praça se deparava com marcas de sangue e projéteis pelo chão. Segundo moradores, o local é um ambiente familiar que reúne muitas crianças aos fins de semana.

Nas redes sociais, testemunhas também relataram os momentos de pânico durante o ataque. "Eu estava na praça com minha sobrinha de 5 anos, minha irmã e marido, próximo ao bar após os trailers. Entramos correndo no bar, pessoas foram pisoteadas, a garçonete caiu e bateu com o rosto no chão. Foi um verdadeiro cenário de guerra, que se perdurou posteriormente. Conseguimos sair porque o carro estava bem próximo ao bar e fomos na contramão, para não pegar o redor da praça que estava tendo intenso tiroteio", comentou uma moradora da região.

"Eu estava na hora e foi uma coisa horrível gente. Estava com uma idosa, covardia dessas pessoas, não quiseram saber se tinham crianças", relatou outra.