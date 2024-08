Ataque deixa quatro mortos e aterroriza Vila Isabel

Um ataque a tiros deixou quatro mortos e outras três pessoas feridas na Praça Barão de Drumond, uma das principais e mais movimentadas de Vila Isabel, na Zona Norte, no fim da noite de domingo. Segundo testemunhas, acontecia um evento na localidade, com a presença de diversas famílias e até mesmo crianças, quando criminosos armados chegaram atirando. Ontem, no IML, familiares, que preferiram não se identificar, relataram as cenas de terror vividas.

Ao MEIA HORA, a familiar de um dos mortos questionou ainda onde toda essa violência vai parar. "A gente quer paz, Justiça, tinha umas quatro ou cinco pessoas baleadas que não tinham envolvimento. Tem quatro inocentes que eu conheço. Eles chegaram atirando sem querer saber se tinha criança, inclusive tinha criança no pula-pula na hora. Essa guerra está respingando para todos os lados, está sobrando para morador, inocente que não tem nada a ver. Vamos ver até onde vai essa guerra, e pelo que eles falam não vai acabar nem tão cedo", lamentou.

Segundo a Polícia Civil, as vítimas que não resistiram foram identificadas como: Gabriel Pereira Candido, de 24 anos, Pedro Henrique Pereira dos Santos, 18, Pedro Henrique Barbosa da Conceição, também de 18 anos; e um adolescente, de 17 anos. Outras três pessoas continuam internadas. A perícia foi feita no local e diligências estão em andamento.

De acordo com a direção do Hospital do Andaraí, dentre os feridos, Wallace de Oliveira Cláudio, de 35 anos, e Daniel Carvalho de Souza, 33, seguem em estado grave. Enquanto Juan Victor Pereiras tem quadro de saúde estável.