Na Estrada do Portela, nº 418, em Madureira, Zona Norte, a tampa de um bueiro de esgoto na calçada foi furtada, possivelmente por usuários de drogas. Há risco de acidentes, e é necessário que a Águas do Rio reponha a tampa, preferencialmente de concreto, para evitar novos furtos e garantir a segurança dos pedestres. Os moradores colocaram madeiras no buraco para sinalizar temporariamente.