Baleado por PM em abordagem, jovem de 20 anos morre em São Gonçalo

Rhuan Rodrigues Pereira, de 20 anos, morreu nesta terça-feira (20) no Pronto Socorro Central de São Gonçalo após ser baleado por policiais militares.



Segundo a família, Rhuan foi atingido durante uma abordagem na madrugada de segunda-feira (19) no bairro Porto do Rosa. Ele havia saído da festa de aniversário da mãe e seguia para um show de pagode com o primo, quando recebeu ordem de parada e foi baleado pelos agentes.



Rhuan foi internado em estado gravíssimo e não resistiu aos ferimentos. Ele foi atingido por dois tiros, sendo um no fígado e outro no estômago.



A Polícia Militar alega que solicitou a parada do veículo na rua Heitor Rodrigues, que encostou próximo a um acesso a comunidade do Salgueiro. Ainda conforme a corporação, criminosos perceberam a abordagem e efetuaram disparos contra os policiais. Houve um confronto e Rhuan, que estava dentro do veículo, teria sido atingido.



A versão foi refutada pela mãe do jovem, Fernanda Rodrigues Garcia, de 43 anos. Ela contou que o carro em que o filho estava foi atingido por três tiros na traseira, e, conforme testemunhas que presenciaram o crime, não houve confronto no local. Ainda conforme Fernanda, o policial que efetuou os disparos chegou a pedir desculpas ao rapaz que estava dentro do carro com Rhuan.



O caso foi registrado na 72ª DP (São Gonçalo).