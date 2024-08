Bruna Louise faz piada após Kéfera expor motivo de fim da amizade

Bruna Louise usou suas redes sociais na madrugada de terça-feira, 20, para responder a uma declaração de Kéfera Buchmann sobre o fim da amizade entre as duas durante entrevista para o De Frente com Blogueirinha.

Kéfera sugeriu que o afastamento ocorreu porque Bruna teria desenvolvido sentimentos por ela. Bruna reagiu com humor, compartilhando uma montagem em que aparece ao lado de Ana Maria Braga, fazendo referência a um momento icônico do programa Mais Você.

Na montagem, Ana Maria Braga aparece chorando - a mesma imagem que viralizou nas redes quando Luísa Sonza anunciou o término do namoro com Chico Moedas após expor, ao vivo, que tinha sido traída. Bruna escreveu: "Amanhã de manhã, pessoal! Conto com a audiência de todos", fazendo referência ao programa da apresentadora. No entanto, a brincadeira foi levada a sério por alguns seguidores, e ela esclareceu a situação.

"Vocês realmente acreditaram que eu acordaria cedo? A fé de vocês em mim é comovente. Mas era só uma piada. Não vou acordar cedo. Não tem a menor chance. Mas, Ana Maria, se você me chamar, eu vou" brincou Bruna nos stories do Instagram.

Quanto ao distanciamento, Kéfera comentou que a amizade se deteriorou por um possível sentimento de Bruna que não foi discutido. Ela mencionou que, há alguns anos, Bruna tentou reaproximar-se por mensagem direta, mas as coisas não progrediram. Segundo Kéfera, a humorista teria comentado algo que a fez pensar que havia uma confusão de sentimentos na época, indicando que Bruna talvez estivesse apaixonada por ela.