Na Rua Perdigão Malheiros, nº 27, em Turiaçu, é necessário trocar o refletor com defeito para garantir a iluminação adequada para a Festa das Yabás, que acontecerá em dezembro, na Estrada do Portela, na Praça Paulo da Portela, esquina com a Via Perdigão Malheiros, Zona Norte. Solicitamos providências urgentes para a substituição do refletor antes do evento.