No Campinho, no Parque Municipal Professor Célio Lupparelli, na Rua Pinto Teles, é impressionante ver adultos soltando pipas com linha chilena, que é extremamente perigosa e pode causar acidentes graves, até fatais. Isso é uma vergonha! Precisamos urgentemente de intervenção da Ordem Pública da Prefeitura e da Polícia Militar para combater essa prática perigosa e garantir a segurança de todos no parque.