'Harry Potter': filmes ganham maratona nos cinemas; fãs também podem conferir exposição

A Warner Bros. Pictures Brasil anunciou que três filmes da saga Harry Potter serão exibidos nos cinemas brasileiros no sábado, 31 de agosto. A maratona vai trazer os filmes(2001),(2002) e(2004).

A decisão foi tomada após a reexibição de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban reunir mais de 500 mil pessoas em sessões exclusivas em mais de 750 salas ao redor do País.

A pré-venda dos ingressos começa dia 27 de agosto, às 10h da manhã. É necessário consultar a programação de sua cidade e verificar se a maratona estará em exibição em cinemas da região.

Exposição

Nesta quinta-feira, 22, a mostra Harry Potter: The Exhibition irá estrear em São Paulo. A atração ficará em cartaz na Oca, no Parque Ibirapuera, até o dia 27 de outubro, e explora os personagens, figurinos e ambientes de todos os filmes da saga, além dos três de Animais Fantásticos e a produção da Broadway Harry Potter e a Criança Amaldiçoada.

Veja os preços de Harry Potter: The Exhibition

As vendas ocorrem no site oficial da Eventim no Brasil.

Terça e quarta-feira: R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira);

Quinta e sexta-feira: R$ 60 (meia) e R$ 120 (inteira);

Sábado, domingo e feriados: R$ 85 (meia) e R$ 170 (inteira);

Vip: R$ 280 (meia) e R$ 400 (inteira).