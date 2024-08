SANTO DO DIA

Nossa Senhora Rainha: A Igreja determinou essa festa para honrar a dignidade especial de Maria como Mãe de Jesus Cristo e Rainha do Céu. É uma celebração de sua exaltação após sua vida terrena e de sua posição junto a Jesus no Reino de Deus. A designação de Maria como 'Rainha do Céu' não se trata apenas de um título honorífico: reflete sua cooperação com os planos de Deus para a salvação. Ela compartilha em Seu reinado, não como figura política, mas como mãe intercessora que cuida de todos os filhos de Deus.