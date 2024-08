Venho solicitar com urgência a ajuda da Prefeitura para resolver um problema na Travessa do Triunfo, em frente ao nº 320, Sepetiba, na esquina com a Rua Artur dos Santos. Uma grande cratera se abriu na via, e já entramos em contato com a Prefeitura diversas vezes, mas até agora não houve nenhuma ação para reparar o problema. A cratera está causando grandes transtornos no tráfego. É fundamental que a Prefeitura tome providências imediatas para fechar a cratera.