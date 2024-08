Na Estrada do Sapê, nº 315, em Oswaldo Cruz, há uma necessidade urgente de implantação de hidrômetros para as 10 casas da vila local. Essa situação está causando transtornos para os moradores, que dependem da correta medição do consumo de água. A falta de hidrômetros dificulta o controle individual do uso da água, gerando preocupações sobre o pagamento justo. Solicitamos que a Águas do Rio tome providências.