PM segue com versão de tiroteio

A Polícia Militar alega que solicitou a parada do veículo na Rua Heitor Rodrigues, que encostou próximo a um acesso à comunidade do Salgueiro. Segundo a corporação, criminosos perceberam a abordagem e efetuaram disparos contra os policiais. Houve um confronto e Rhuan, que estava dentro do veículo, teria sido atingido.

O caso foi registrado na 72ª DP (São Gonçalo) e as investigações estão em andamento. Agentes da unidade fazem diligência em busca de possíveis imagens da abordagem policial e outras testemunhas do ocorrido para prestarem depoimento.