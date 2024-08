Ator de 'Jurassic Park', com câncer, se emociona com pergunta de entrevistadora autista

Sam Neill, ator deque faz tratamento para um câncer no estágio 3, se emocionou durante sua entrevista para o, programa daque foi ao ar na terça-feira, 20. Ele foi perguntado por Abbey Faulkner, estudante de jornalismo autista, sobre qual tinha sido a lição mais importante que ele aprendeu com seus pais.

"Isso é uma pergunta muito interessante", ele começou sua resposta - e se emocionou. "Não sei por que essa pergunta me deixou tão emocionado", seguiu.

"Minha mãe perdeu o pai na Primeira Guerra, então ela cresceu sem o pai. Eles passaram por muita coisa, mas eram muito estoicos", completou.

Sobre a maior lição que aprendeu com seus pais, o ator disse que estava passando por maus bocados com relação à sua vida acadêmica, e que recebeu o conselho da mãe: "Você vai ter que se recompor". "Essa foi a melhor lição que tive deles: às vezes, apenas temos que nos recompor", finalizou.

Durante o programa, ele também explicou que passa pelo processo de quimioterapia para o tratamento de seu câncer: "É meio brutal. Ainda faço o tratamento regularmente, mas está me mantendo vivo". Ele seguiu: "eu perdi minha barba, e minha dignidade foi com ela. Mas eu sou grato porque está me mantendo vivo, e viver é bem melhor do que 'a outra coisa'", explicou o intérprete do dr. Alan Grant, na versão de 1993 de Jurassic Park.

Sam Neill foi diagnosticado com um linfoma de células T angioimunoblástico, tipo de câncer que ataca o sangue, em 2022, durante as promoções de outro filme da franquia, Jurassic World: Domínio, segundo a Variety. O programa The Assembly, da ABC iview, conta com a participação de estudantes de jornalismo autistas, sob a mentoria da jornalista Leigh Sales.