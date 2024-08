Búfalo anda no calçadão de Copacabana e toma banho de mar; Vídeo

Rio - Quem passava pela Praia de Copacabana, Zona Sul, na noite desta quarta-feira (21), se surpreendeu com uma cena inesperada: um homem passeando com um búfalo no calçadão.



Rômulo Cavalcante, de 36 anos, dono do animal chamado 'Diferentão', compartilhou o momento no Instagram, revelando que estava realizando o sonho do búfalo de ver o mar pela primeira vez. As imagens rapidamente viralizaram nas redes sociais.



Veja o vídeo:

Homem é visto passeando com búfalo pela Praia de Copacabana, na Zona Sul. O responsável alegou que eles estavam indo para Campos dos Goytacazes.



Créditos: Reprodução / Redes sociais

"Ele ficou todo empolgado ao sentir a água e até provou o gosto, mostrando que é mineiro mesmo", brincou Rômulo, que vive em São José do Jacuri, Minas Gerais.

Logo depois do banho de mar. Rômulo foi abordado por agentes da Secretaria de Ordem Pública (Seop) e do Rio+Seguro. Segundo a Seop, o dono de 'Diferentão' explicou que ele e o animal estavam a caminho de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, mas decidiram conhecer a praia.



"O homem se identificou e apresentou toda a documentação do animal. Os agentes acompanharam o animal e seu proprietário até a carreta que trouxe os dois à Copacabana", informou a Seop.