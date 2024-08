O apresentador do, William Bonner, brincou com os fãs preocupados com seu estado de saúde depois de anunciar seu diagnóstico de covid-19. Em seu Instagram, o jornalista publicou uma foto com um filtro que deixou seu rosto totalmente envelhecido, e agradeceu seus seguidores: "Obrigado pelas mensagens carinhosas. Fora a voz, ainda bem alterada, estou me sentindo bem melhor". Confira aqui

Na publicação anterior, feita no dia 15 de agosto, Bonner havia divulgado apenas a imagem do autoteste de covid-19, com resultado positivo. Desde o diagnóstico, ele foi substituído por César Tralli, que temporariamente apresenta o JN ao lado de Renata Vasconcellos.

Esta não é a primeira vez que William Bonner contrai a doença. Em 2022, ele e sua esposa Natasha Dantas tiveram sintomas leves e ficaram de repouso.