Procurador derruba motociclista e é seguido por motoqueiros que tentam invadir a sua casa

O procurador de Justiça Carlos Alberto Freitas, de 61 anos, envolveu-se em um acidente de trânsito com um motociclista de 28 anos e arrastou a moto dele na noite desta quarta-feira, 21, na zona leste de São Paulo. Segundo o Ministério Público de São Paulo, será instaurado um procedimento com o "objetivo de apurar os fatos". A reportagem não localizou a defesa do procurador.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o procurador se envolveu em uma colisão de trânsito com uma moto que deixou o motociclista ferido. Após a batida, a motocicleta da vítima foi arrastada pelo carro. Uma testemunha viu o acidente e seguiu o procurador até o condomínio onde ele mora.

No local, policiais militares foram acionados para atender a uma ocorrência de briga após um grupo de motociclistas tentar invadir a residência. A Polícia Militar conteve a situação e as partes foram conduzidas à delegacia, onde prestaram depoimento e foram liberadas.

O motociclista não foi ouvido, já que permaneceu sob cuidados médicos. O caso foi registrado como colisão, lesão corporal, dano e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor no 30.° DP (Tatuapé).

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) disse que coletará depoimentos e imagens para tentar esclarecer a ocorrência. "No tocante ao episódio registrado na noite desta quarta-feira, o MPSP informa que, por determinação da Procuradoria-Geral da Justiça, será instaurado em procedimento com o objetivo de apurar os fatos envolvendo o procurador Carlos Alberto Freitas. Com oitiva de testemunhas e a coleta de imagens, a instituição esclarecerá as circunstâncias da ocorrência."