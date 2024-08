'Ele era uma pessoa pura'

Segundo o primo da vítima, Fabrício Gomes Lima, de 22 anos, a família recebeu uma ligação do hospital na última terça-feira e, apenas ao chegarem à unidade de saúde, receberam a confirmação da morte de Otávio.

"Meu primo era simplesmente fantástico, um coração puro, todo mundo amava ele, não mexia com ninguém, não tinha nada contra ninguém... Nosso sentimento agora é de muita tristeza, tivemos uma grande perda. Ele era uma pessoa muito próxima e com isso cada um de nós está sofrendo bastante com a morte dele", desabafou.

Fabrício, assim como outros familiares e amigos, também acredita que o crime foi provocado por homofobia. "Ele não tinha inimigos, não era uma pessoa ruim, era uma pessoa pura, e hoje no Brasil, infelizmente, a homofobia é muito forte. Então eu acredito sim que pode ter sido por causa disso", lamentou o primo.