Jovem pode ter sido vítima de homofobia

'Ele foi vítima de um homicídio simplesmente por viver da maneira como gostava e se sentia bem. Queremos justiça'. O desabafo é da cunhada de Otávio do Nascimento de Andrade, de 21 anos, encontrado encontrado morto no Elevado do Joá, na manhã de terça-feira. Segundo a família, o jovem foi alvo de homofobia ao ser espancado quando voltava para casa, na madrugada de segunda-feira, em São Conrado. O caso é investigado pela 16ª DP (Barra da Tijuca).

No X, antigo "Twitter", amigos levantaram a #JustiçaporOtavioAndrade pedindo por respostas. Segundo a cunhada, Naya Cristina de Melo, a família está devastada e quer respostas. "Esse mundo está tão desalmado e empático que eu não consigo entender. Queremos saber o que aconteceu com ele, como ele faleceu? Queremos que quem fez isso pague. Ele era uma pessoa animada, divertido e nunca fez mal a ninguém", lamentou.

Eduarda Sales, de 19 anos, amiga da vítima, explicou que Otávio estava desaparecido desde a noite de domingo quando voltava da casa de um amigo, que o deixou em um ponto de ônibus e foi embora. O jovem morava com a família na Muzema, comunidade na Zona Oeste.

Desde então, uma campanha foi iniciada nas redes sociais em busca de notícias. A família foi avisada pelo Hospital Miguel Couto, no Leblon, que o jovem teria dado entrada na unidade através do Serviço Móvel de Urgência (Samu). A Secretaria Municipal de Saúde informou apenas que o rapaz não resistiu aos ferimentos e que detalhes são restritos aos familiares.