A tampa do bueiro na Rua Grão Pará, nº 461, esquina com a Rua Pelotas, no bairro Engenho Novo, foi furtada novamente. Moradores colocaram madeiras e cones para sinalizar, mas vários veículos já tiveram problemas nos pneus. Muitas reclamações foram feitas ao 1746, mas nada foi resolvido até agora. Solicitamos uma solução urgente antes que ocorra um acidente grave. Essa situação já passou dos limites!